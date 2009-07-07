Кофе защищает от слабоумия

Американские ученые доказали, что пять чашек кофе в день могут устранить проблемы с памятью у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В начале этого года финские и шведские исследователи сделали тот же вывод, однако он был основан всего лишь на социологическом опросе. Специалисты Флоридского университета пошли глубже.

Ученые вывели 55 мышей с симптомами болезни Альцгеймера. Убедившись в том, что в возрасте 18-19 месяцев (мышиная старость) особи начинают испытывать проблемы с памятью, исследователи вводили им около 500 миллиграммов кофеина ежедневно - эквивалент пяти чашек кофе по 227 граммов, двух чашек очень крепкого кофе, 14 чашек чая и 20 порций кока-колы.

После двух месяцев диеты мыши выполняли тестовые задания лучше, чем собратья, не получавшие кофеин. Более того, в головном мозге везучих мышей обнаружено 50-процентное снижение концентрации бета-амилоидных белков, которые, собственно, и вызывают старческое слабоумие.

Дальнейшие исследования показали, что кофеин подавляет ферменты, влияющие на выработку этих белков. Ученые предположили также, что кофеин не позволяет развиться воспалительным процессам в головном мозге, которые тоже являются причиной излишка бета-амилоидных белков.

Ранее те же исследователи показали, что если молодая мышь принимает кофеин, ее шансы на старческое слабоумие снижаются.

Специалисты переходят к экспериментам на людях и предупреждают, что их предварительные выводы не стоит трактовать как руководство к действию. 500 миллиграммов кофеина положительно отразятся на здоровье далеко не каждого человека. В группе риска - беременные женщины и обладатели высокого кровяного давления.

compulenta.ru