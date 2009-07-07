Смородина - природная аптека

Знаете ли вы о том, что дневную потребность человека в витамине С можно удовлетворить, съев всего 35-40 ягод черной смородины? А о том, что витамин Е, которым тоже богата смородина, называют витамином молодости? А еще о том, что в смородине обнаружены сильные фитонциды, убивающие ряд вирусов, в частности вирус гриппа? Получается, что у нас в садах не просто кусты с вкусными ягодами, из которых мы варим варенье, а целая природная аптека.

Плоды черной смородины - ценное поливитаминное средство. Свежие и переработанные ягоды (сок, варенье, протертые плоды с сахаром и др.) рекомендуются ослабленным людям, перенесшим тяжелые заболевания, детям, лицам пожилого и старческого возраста.

* Сок, морс, кисель, желе из ягод черной смородины обладают освежающими свойствами и рекомендуются лихорадящим больным.

* Свежие и переработанные плоды оказывают вяжущее, потогонное и мочегонное действие.

* Черносмородиновый сок с медом советуют пить при бронхитах и ларингитах, сопровождающихся кашлем и охриплостью.

* Сок черной смородины полезен при гастритах с пониженной кислотностью.

* В отваре из веток с листьями купают детей, больных золотухой.

* Листья черной смородины характеризуются широким спектром лечебного действия. Они используются как хорошее мочегонное, противоревматическое и тонизирующее средство, их применяют при лечении мочекаменной болезни, гипертонии, ревматизма, заболеваний почек и мочевого пузыря.

* Листья черной смородины входят в состав витаминных сборов; в народной медицине они используются в виде настоев или отваров при лечении подагры и ревматизма. Настои и отвары принимают по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

- Для приготовления настоя 20 г измельченных листьев заливают 1 стаканом кипящей воды, настаивают до полного охлаждения, после чего процеживают через марлю или другую ткань.

- Можно приготовить настой и по другому способу: измельченные листья заливают холодной водой (20 г на 1 стакан), ставят на кипящий чайник и выдерживают 15 минут, после остывания процеживают.

- Для приготовления отвара измельченные листья заливают водой комнатной температуры, сосуд ставят на водяную баню и нагревают 20 минут, после чего процеживают еще теплым.

- Можно приготовить витаминный сбор, в состав которого входят равные части плодов шиповника, листьев черной смородины, малины, брусники. Из него готовят настои или отвары, как указано выше.

* Настой, приготовленный из высушенных плодов шиповника и черной смородины, взятых в равных количествах: 1 столовую ложку сырья заливают 2 стаканами кипящей воды и настаивают (в закрытом сосуде) до полного охлаждения, затем процеживают через ткань и принимают по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Для улучшения вкуса можно добавить варенье, сахарный сироп или немного сахара.

Принимают как витаминное средство, повышающее устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды.

Красная и белая смородина

* Лечебное применение ягод красной и белой смородины невелико. Свежие плоды, а также продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость пищевых веществ, несколько усиливают перистальтику кишечника.

* Сок обладает освежающим вкусом и особенно рекомендуется лихорадящим больным. В народе его употребляют и как потогонное средство.

* Сок красной смородины считают полезным при мочекаменной болезни, так как он способствует выведению уратов (солей мочевой кислоты).

ВНИМАНИЕ!

Черная смородина противопоказана при повышенной чувствительности к этому растению, при гастритах и язвенной болезни.

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