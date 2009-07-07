Kесарево сечение ухудшает ДНК малыша

Шведские медики нашли объяснение тому, почему у детей, появившихся на свет с помощью кесарева сечения, выше вероятность таких иммунологических заболеваний как астма, рак и диабет. Они определили, что масса ДНК белых кровяных телец у этих детей отличается от ДНК малышей, родившихся обычным путем. Об этом написала газета "Свенска дагбладет".

Объяснением различному программированию ДНК может быть то, что дети, появившиеся на свет обычным путем, постепенно испытывают возрастающий стресс, который полностью раскрывает защитную систему организма ребенка во время родов. Вместе с тем, как некоторые гены в ДНК открываются, другие - закрываются.

Ученые Каролинского института изучали белые кровяные тельца в пуповине детей после кесарева сечения и обнаружили изменения в их ДНК. Медики видели различие в программировании ДНК между двумя группами новорожденных в первые два дня их жизни.

"То, что кесарево сечение имеет влияние на ДНК, - революционное открытие. Раньше мы говорили о краткосрочных рисках для матери и ребенка", - заявил профессор Микаэл Норман.

В Швеции число кесаревых сечений выросло за последние тридцать пять лет с 5 до 17,5 проц. Но стресс при рождении нормален и полезен ребенку. "Когда ребенок появляется на свет после операции, этот стресс приходит слишком неожиданно. Существуют исследования на животных, показывающие, что отрицательный стресс может программировать потомство, что впоследствии увеличивает вероятность заболеваний", - говорит Норман.

likar.info