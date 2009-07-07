Смех укрепляет иммунную систему

Смех помогает человеку сохранять здоровье, укрепляет его иммунную систему, а также позволяет чувствовать себя счастливым. Таков вывод опроса общественного мнения, который провела в Великобритании компания "Мальтезрс", сообщает Newsru.com.

В ходе исследований 81 процент респондентов заявил, что смех помогает им "быть счастливыми", а для 50 процентов веселая шутка - отличный способ снять стресс.

В свою очередь, британские медики советуют человеку смеяться не менее 30 раз в сутки. Это позволит поддерживать здоровье, лучше работать и сохранять хорошие личные отношения с близкими и знакомыми.

Для того, чтобы поддерживать хорошую "смеховую форму", они советуют постоянно искать в житейских ситуациях веселую сторону, а также как можно больше улыбаться жизни.

newsru.com