Секреты зеленого чая

Что таит в себе зеленый чай? Зеленый чай - это растение, которое не только предотвращает образование раковых клеток, но и помогает предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на процессы метаболизма в организме. Зеленый чай богат веществами, которые способствуют обновлению кровеносных сосудов. Благодаря зеленому чаю, если выпивать 5 чашек в день, можно потерять 70-80 калорий!!!

Как установили испанские ученые 2-3 чашки зеленого чая в день способны затормозить развитие рака. Китайцы уверяют, что если ежедневно пить зеленый чай снижается возможность заболеть раком желудка и печени, японцы добавляют, что 10 чашек чая в день защищает сердце от всех недомоганий. Но при всем этом ученые не рекомендуют зеленый чай беременным.

И все таки какой секрет хранит в себе зеленый чай? Как показали исследования один из активных ингредиентов зеленого чая - полифенол EGCG, который и уничтожает раковые клетки, выводя из строя важный для их жизнедеятельности фермент.

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