На Закарпатье молния убила дедушку с внуком

На Закарпатье молния убила сразу двух человек, в том числе 12-летнего мальчика.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, трагедия произошла поздно вечером. Около 22.00 в оперативно-спасательную службу г. Тячев поступило сообщение о том‚ что в с. Широкий Луг на горном пастбище Менчул произошла трагедия: грозовая молния убила 59-летнего крестьянина и его 12-летнего внука. Мужчина вместе с мальчиком выпасали овец на горном пастбище.

Я.БАБЯК также сообщил, что за трое последних суток это уже второй случай гибели людей в Тячевском районе Закарпатской области из-за удара молнии на горном пастбище. Три дня тому назад от удара молнии пострадали трое людей, один погиб сразу, двое в больнице.