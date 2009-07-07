Британские хирурги совершают 11 грубых ошибок в день

Британские хирурги ежедневно совершают в среднем 11 серьезных ошибок, наносящих ущерб здоровью пациентов. За последние пять лет число таких ошибок возросло на 28 процентов. При этом Национальная система здравоохранения зачастую не сообщает о подобных происшествиях, поэтому их реальное количество может значительно превышать указанные величины. Такие данные привели на заседании британского парламента члены Партии либеральных демократов, сообщает Daily Mail.

Наиболее частыми из серьезных ошибок хирургов становятся забытые в телах больных инструменты, повреждения здоровых органов при вмешательствах и неправильное дозирование лекарств во время операций.

Число забытых инструментов возросло за пять лет на 13 процентов и составило в 2008 году 722 штуки. За те же пять лет хирурги стали травмировать на 33 процента больше здоровых органов (2 817 случаев в прошлом году). Общее число ошибок за пять последних лет составило 17 921; за этот срок оно увеличилось на 28 процентов и составило в 2008 году 4 161, или около 11 в день.

В целом в учреждениях Национальной системы здравоохранения ежегодно совершается примерно 250 тысяч ошибок, которые становятся причиной смерти более 3 600 пациентов.

По мнению членов парламента, основная причина такого положения дел заключается в том, что руководители учреждений здравоохранения ставят улучшение статистики приемов, экономию средств и соревнование с конкурентами выше здоровья и безопасности больных. Как сказал представитель Партии либеральных демократов по вопросам здравоохранения Норман Лэм (Norman Lamb), множество врачей и медсестер находятся под большим давлением руководства для соответствия правительственным стандартам, что и приводит к большому количеству ошибок.

medportal.ru