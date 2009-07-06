Лечебные грязи Крыма стоят 11 млрд долларов

Полная стоимость всех запасов лечебных грязей на территории Автономной Республики Крым в местных ценах составляет 27,3 млрд. грн. (5,4 млрд. долл. США), в мировых ценах - 55,4 млрд. грн. (10,97 млрд. долл. США).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

По данным пресс-службы, несмотря на значительные запасы, лечебные грязи осваиваются в небольших объемах. Постоянно разрабатывается только Сакское месторождение, где добыча грязи ведется в Восточном бассейне. Ранее разрабатывалось еще и Чокракское месторождение.

Ежегодно в Крыму добывается около 3,0-4,0 тыс. тонн лечебной грязи и 15,0 тыс. куб. м рапы, которые используются в здравницах и больницах Южного берега Крыма, городов Евпатории, Саки, Бахчисарая, Феодосии, Судака, Симферополя и Севастополя.

На территории Крыма насчитывается 35 соляных озер. Запасы лечебной грязи составляют 23,4 млн. куб. м, из которых 16 млн. куб. м (68%) находятся в трех озерах Керченского полуострова (Ленинский район - Чокракское, Тобечикское, Узунларское), 4,4 млн. куб. м (19%) - в двух бассейнах Сакского лечебного озера (Сакский район), около 3,0 млн. куб. м (13%) - в озере Джарылгач (Черноморский район).