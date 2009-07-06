СЭС закроет санаторий «Перлина Карпат»?

Закарпатская областная санитарно-эпидемиологическая служба решает вопрос о закрытии санатория «Перлина Карпат» в связи с массовым пищевым отравлением детей, которые там отдыхали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, при проведении санитарно-эпидемиологического обследования коммунального предприятия «Санаторий «Перлина Карпат» Закарпатского областного совета было установлено нарушение санитарных норм и правил приема детей и начала работы детских заведений оздоровления и отдыха. Директором санатория начата работа детского заведения отдыха без акта приема и комиссионного заключения с разрешением на начало работы. Прием детей не согласован с Мукачевской районной санэпидстанцией, констатировали в пресс-службе.

Во время проверки выявлено нарушение правил хранения рыбных продуктов, масла сливочного. Нарушены правила хранения сырых овощей в овощном цехе. По результатам обследования уже остановлена эксплуатация пищеблока.

Отобраны образцы на комплекс санитарно-бактериологических, токсикологических, вирусологических исследований. Результаты 10 экспресс исследований молочной продукции на ротавирусы – отрицательные. Проводится изучение путей получения пищевых продуктов и сырья.

Дело передано в Мукачевскую городскую прокуратуру, сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в 23.55 с пассажирского поезда №82 „Ужгород - Киев” во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы 72 человека - 65 детей в возрасте от 8 до 17 лет и 7 взрослых.

Еще через несколько часов в Тернополе были госпитализированы 2 детей и в Хмельницком - 2 детей, которые после оздоровления ехали из санатория „Перлина Карпат” в Киев.

Остальные дети и сопровождавшие их взрослые в количестве 180 человек доехали до Киева, где еще 6 детей были госпитализированы.