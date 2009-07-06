В Донецкой области выписали 20 госпитализированных детей

В Донецкой области из больниц выписаны все 20 детей, 3 июля госпитализированных из детского оздоровительного центра «Солнечный берег» с пищевым отравлением.

Как сообщили УНИАН в областной санэпидемстанции, из 20 детей, поступивших в лечебные учреждения Першотравневого района Донецкой области и города Мариуполя, пятеро были выписаны 4 июля. Остальные 15 детей выписаны из больниц 5 июля в удовлетворительном состоянии для медицинского наблюдения в амбулаторных условиях.

В облСЭС подчеркнули, что за истекшие сутки новых случаев или подозрения на острые кишечные инфекции среди детей в детском центре «Солнечный берег» ОАО «Точмаш», расположенном в пгт. Ялта Першотравневого района Донецкой области, не зарегистрировано.

Противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия проводятся по разработанному плану, заверили врачи-эпидемиологи.

По информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, в оздоровительном центре сейчас идет прокурорская доследственная проверка, ожидаются результаты анализов и экспертиз, по результатам которых и будет вынесено соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в больницы Першотравневого района Донецкой области и г. Мариуполя с признаками пищевого отравления были госпитализированы 20 детей в возрасте 10-14 лет. Все пострадавшие отдыхали в детском оздоровительном центре «Солнечный берег» (пгт. Ялта), который принадлежит ОАО «Точмаш» (г. Донецк).