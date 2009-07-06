Франция оказала помощь тернопольским больницам

Тернопольщина получила благотворительную помощь от Французского национального союза участников боевых действий UNC-AFN.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, представители UNC-AFN передали 17 функциональных кроватей для Тернопольской райбольницы, 90 кроватей и 80 инвалидных кресел.

Благотворительная помощь поступила в рамках сотрудничества Французского национального союза участников боевых действий UNC-AFN и местного фонда им. Арсена Монастырского. В частности в феврале 2009 французы уже предоставили функциональные кровати, инвалидные тележки, ходуны и одежду для лечебных и социальных заведений Тернопольщины. Во время встречи с представителями UNC-AFN в облгосадминистрации заместитель председателя ТОДА Федор ШЕВЧУК поблагодарил мэра французского города Гардсвилер Марселю СТРУБЕЛЮ и всем, кто приобщился к передаче благотворительной помощи, а также представителям UNC-AFN.