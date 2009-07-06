Донетчина: 95% женщин имеют йодный дефицит

В Донецке 95% женщин, обследуемых в региональном Центре охраны материнства и детства имеют йодный дефицит.

Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Еленой ПЕТРЯЕВОЙ и региональным координатором ЮНИСЕФ, доктором медицинских наук Мариной МАМЕНКО. Встреча была посвящена вопросу реализации в области профилактических программ по йододефициту.

Также было сказано, что по данным Минздрава Украины почти 9500 детей от рождения до 17 лет, а это приблизительно 13% всех детей в Донецкой области, страдали заболеваниями щитовидной железы в прошлом 2008 году. По выборочным опросам населения было выявлено, что большинство людей знают о проблеме йододефицита, но связывают ее только с заболеваниями щитовидной железы, поэтому считают это проблемой больных людей, не знают о реальном состоянии йододефицита в Украине или преуменьшают его, ничего не знают о влиянии йододефицита на умственную отсталость.

На встрече было отмечено, что сегодня йододефицитные заболевания являются одними из наиболее распространенных заболеваний человека. Более чем 1,5 млрд. людей в мире имеют повышенный риск недостаточного употребления йода, у 600 млн. выявлено увеличение щитовидной железы - эндемический зоб, у 40 млн. - умственная отсталость вследствие йодного дефицита.

Поэтому в рамках реализации данной профилактической программы будут спланированы мероприятия по включению в планы социально-экономического развития донецкого региона дополнительных средств на приобретение йодированной соли в лечебно-профилактических, дошкольных и учебных заведениях области.