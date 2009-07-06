Украине серьезно угрожают техногенные катастрофы

В Украине существует высокая степень вероятности повторения масштабных техногенных катастроф, подобных Алчевской.

Такие данные экспертного опроса, проведенного Агентством моделирования ситуаций (АМС) среди участников рынка ЖКХ в регионах, озвучил УНИАН директор АМС Виталий БАЛА.

«Эксперты отрасли ЖКХ, представители бизнеса, работающего на региональном уровне, почти единогласно говорят о том, что готовность отрасли к отопительному сезону является крайне низкой: усилия государства – недостаточные, а вероятность повторения техногенных катастроф типа Алчевской – достаточно высокая. При этом, эксперты говорят, что подобные аварии возможны в достаточно большом количестве городов (10-30). Однако массовый характер приобретут веерные отключения централизованных систем отопления по всей Украине», - отметил эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, подобные результаты опроса свидетельствуют о том, что усилия государства по подготовке к зимнему отопительному сезону воспринимаются участниками рынка как недостаточные и в большей степени – показательные.

«Некоторые опрошенные эксперты откровенно заявляют, что зимой рассчитывают на теплую погоду и автономные системы отопления. При этом уверенно заявляют, что в разгар избирательной кампании заниматься реформой ЖКХ в правительстве попросту некому», - считает он.

Опрос был проведен Агентством моделирования ситуаций с 1 по 4 июля среди экспертов и представителей бизнес структур, работающих на рынке ЖКХ. В опросе приняло участие 54 эксперта из разных регионов Украины.