В Черкассах новорожденных деток лечат музыкой

В отделении новорожденных и недоношеных детей Черкасской областной больницы начали применять музыкотерапию для лечения младенцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации, по словам заведующего отделения новорожденных и недоношеных детей Черкасской областной больницы Ирины БОЙЧЕНКО, которая является инициатором применения новой методики, недоношеным детям музыка помогает быстрее развиваться и выздоравливать, набирать вес. Она успокаивает малышей, дарит приятные эмоции.

По-особенному воспринимают музыку дети, которые по различным причинам находятся в отделении без маминой заботы, ведь для малышей это еще одно ощутимое проявление беспокойства, осознания того, что они не одиноки, - отмечает медик.

Среди звуковой палитры, которую используют для младенцев – мелодии живой природы: утреннее пение птиц, плеск воды, шум леса, морского прибоя, дождю. Музыку малышам включают после кормления и процедур.

По словам И.БОЙЧЕНКО, основным для выхаживания недоношеных детей остается, медикаментозное и аппаратное лечение, но в комплексе с музыкальной терапией эти результаты способны существенно улучшиться.