Вязание детских вещей эффективно снимает стресс

Один из весьма эффективных методов борьбы со стрессом, не требующий участия специалистов-психотерапевтов или приема медикаментозных препаратов, – это рукоделие.

Благоприятное влияние рукоделия на состояние нервной системы связано с тем, что в момент шитья или вязания человек полностью сосредотачивается на выполняемой им работе. Процесс любого рукоделия достаточно кропотливый, а потому никаким посторонним мыслям просто не удается оставаться голове. Попробуйте что-нибудь связать или вышить, думая при этом о своих неприятностях с детьми или на работе, и вы тут же обнаружите, что ваше рукоделие испорчено: петли провязаны не те, крестики вышиты не там, где надо.

Многие женщины, которым врачи советуют заниматься рукоделием для снятия стресса, сетуют на то, что сам процесс рукоделия вызывает у них стресс. Дескать, ничего не получается, все приходится переделывать, никакого отдыха.

Если с вами происходит нечто подобное, то лучшим видом рукоделия для вас будет вязание, так как любые ошибки, допущенные в процессе вязания, легко исправить. Распустить пару рядов – это совсем не то же самое, что распарывать неправильно сшитую ткань или править вышивку.

Самым же простым видом вязания является вязание для детей.

Во-первых, очень быстро становится заметен результат приложенных усилий, а это не может ни радовать.

Во-вторых, вязание детей не столь монотонно, как вязание для взрослых, особенно для мужчин, когда приходится вывязывать длинные-длинные фрагменты.

В-третьих, если что-то пошло не так, и вещь получилась не так хороша, как вы планировали, ее все равно можно будет использовать на прогулках с вашим карапузом, ведь он не столь привередлив к фасону, как вы.

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