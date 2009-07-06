Каждый второй работающий житель России - болен

Министерство здравоохранения и социального развития подвело итоги всеобщей диспансеризации 2006-2008 года: каждый второй работающий гражданин России болен и нуждается в лечении, но не знает об этом. Эта глобальная медицинская кампания впервые с советских времен охватила работников всех возрастов, полов и профессий.

"Заболевание первично выявлено у каждого второго работника, прошедшего обследование. И все эти люди считали себя до диспансеризации совершенно здоровыми", - сообщила в своем докладе директор департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития Ольга Кривонос.

Общее число выявленных первичных больных среди работающих в 2008 году оказалось на 15,1% больше, чем годом раньше, - 2 млн 365 тысяч человек. При этом с большим отрывом лидируют болезни эндокринной системы, расстройства питания и всевозможные нарушения обмена веществ (532 тыс. чел.), затем идут болезни системы кровообращения (422 тыс. чел.), мочеполовой системы (329 тыс. чел.). В итоге признать совершенно здоровыми, то есть дать "первую группу здоровья", в прошлом году медики смогли только 22,6% обследованных, вторую группу (не хронические заболевания) - 16,6%, третью группу (хронические, но не сильно запущенные) - 58,9%, четвертую группу (тяжело больные) - 1,8% и пятую группу (фактически инвалидизированные вследствие заболевания граждане) - 0,06%.

Эти показатели намного выше данных прошлых лет, хотя этот факт скорее надо рассматривать как положительный, пояснила Ольга Кривонос. Дело в том, что в 2008 году впервые цифры стали более-менее соответствовать действительности, так как почти половина задействованных в программе диспансеризации лечебных учреждений (6,5 тыс. стационаров) получили всю необходимую для полной диспансеризации технику и расходные материалы.

В целом результаты исследования показателей здоровья 13 млн 502 тысяч работающих россиян (более 90% от запланированного объема), наглядно продемонстрировали, что состояние здоровья самой дееспособной части нации оставляет желать много лучшего.

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