Львовщина: в больницах остаются 64 человека с отравлением

На стационарном лечении остаются 64 человека (57 детей и 7 взрослых), снятых с пищевым отравлением с поезда во время возвращения в Киев после оздоровления в закарпатском санатории "Перлина Карпат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, во Львове находятся 60 человек (12 детей отпущены под ответственность родителей), в Тернополе и в Хмельницком – по 2 детей.

Состояние больных средней тяжести. Специалисты городских СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в 23.55 с пассажирского поезда №82 „Ужгород - Киев” в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы 72 человека - 65 детей в возрасте от 8 до 17 лет и 7 взрослых.

Еще через несколько часов, в 01.44 5-го июля, в Тернополе в областной детской больнице были госпитализированы 2 детей и в 03.55 - в Хмельницком в инфекционной больнице - 2 ребенка, которые после оздоровления возвращались из санатория „Перлина Карпат”, расположенного в селе Карпаты Мукачевского района Закарпатской области в Киев. Всего по маршруту следования поезда были госпитализированы 76 человек (69 детей и 7 взрослых).

Из санатория ехали 256 человек (240 детей и 16 сопровождающих), в котором им накануне выезда выдали сухой паек.