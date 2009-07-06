Впервые в мире в сердце имплантировали стволовые клетки

Врачи из бельгийского госпиталя города Генка впервые в мире имплантировали в сердце пациента клетки сердечной мышцы, выращенные из клеток его костного мозга. Об этом сообщает в воскресенье бельгийский телеканал VRT.

Уникальная операция была проведена в рамках международной программы медицинских исследований, возглавляемой учеными из США. Ученые изучают, каким образом клеточная терапия может помочь в восстановлении поврежденной сердечной мышцы.

Вследствие тяжелого инфаркта у пациентов погибает до 50% клеток сердечной мышцы. До сих пор таких пациентов лечили либо лекарствами, либо устанавливали внутренний дефибриллятор.

Операция по имплантации сердечных клеток в сердце пациента открывает многообещающие перспективы в лечении сердечных заболеваний. Она даже сможет, как рассчитывают ученые, в ряде случаев позволить избежать пересадки сердца.

Однако, по словам кардиолога Матиаса ВРОЛИКСА, проводившего операцию, необходимо подождать как минимум год, чтобы убедиться в эффективности такой операции.