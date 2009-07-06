На Солнце зафиксирована самая мощная за год вспышка

Российская орбитальная обсерватория "Тесис"на борту спутника "Коронас-Фотон" зафиксировала накануне самую мощную с марта 2008 года вспышку на Солнце, говорится в сообщении на сайте обсерватории."Вспышка продолжалась в течение 11 минут.

Ученые отмечают, что медленный рост активности Солнца наблюдается с марта 2009 года, когда после чрезвычайно затяжного трехлетнего минимума в северном полушарии светила начали формироваться первые области активности, образовавшие так называемый северный пояс, с которым в течение двух месяцев были связаны первые в этом году вспышки и выбросы коронального вещества. В конце мая сформировался южный пояс активности и магнитная конфигурация Солнца вновь стала симметричной. Крупнейшая за год солнечная вспышка произошла именно в южном поясе активности. При этом активная область, где она произошла, возникла лишь два дня назад - в ночь с 3 на 4 июля. Это говорит о том, что область развивается с необычно высокой скоростью. Об этом говорят наблюдения солнечных пятен - основных индикаторов солнечной активности. "Их число в области растет чрезвычайно быстро: 3 июля в этой области не было ни одного пятна, 4 июля их было семь, а 5 июля - уже 14. Если в ближайшие дни не наступит перелома, то сегодняшняя крупная вспышка может оказаться не последней", - говорится в сообщении.

РИА Новости