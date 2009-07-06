Отказ от курения мгновенно улучшает здоровье

Воодушевляющая новость для тех, кто планирует бросить курить — после того, как вы покончите с вредной привычкой, ваше здоровье улучшится практически мгновенно. Так утверждают американские исследователи. А что уж говорить о красоте?

Здоровье людей, бросивших курить, начинает улучшаться почти мгновенно, показало исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы в Бостоне среди 100 с лишним тысяч женщин за период с 1980 по 2004 гг. По данным исследования, в течение пяти лет опасность смерти по какой бы то ни было причине снижается на 13%. В течение 20 лет опасность смерти для бывшего курильщика не возрастает.

Исследование также приводит причины, по которым лучше не начинать курить, сообщает АМИ-ТАСС. Смертность во время исследования среди женщин, которые начали курить в 17 лет, была выше, чем среди тех, кто приобрел эту вредную привычку в 26 лет и позже. По мнению таблоидов, эта новость воодушевит тех курильщиков, которые хотят избавиться от этой привычки.

Еще более воодушевляющей для тех, кто хочет бросить курить, является информация о том, что положительный эффект отказа от курения проявляется быстро.

Положительный эффект проявляется в течение первых пяти лет в 61% случаев в отношении ишемической болезни сердца, в 42% случаев в отношении инсульта, в 21% случаев в отношении рака легких.

Новое исследование использовало данные так называемого Nurses Health Study, проведенного в США, которое основывалось на опросе более 120 тыс. женщин в возрасте от 30 до 55 лет в 11 штатах начиная с 1976 года. Исследователи могли связать ответы на вопросы об образе жизни — например, о том, как много люди курят — с информацией о жизни добровольных участниц опроса в целом и том, как они закончили свои дни. Опросы повторялись каждые два года, что дало исследователям развернутую картину жизни и привычек участниц опроса. Исходя из этого, они могли сравнить тех женщин, которые курили, но бросили, с женщинами, которые никогда не начинали или не бросали курить.

kleo.ru