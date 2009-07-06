Какие каши самые вредные и самые полезные?

В кашах много витаминов группы В, магния, калия, цинка, селена. Все это полезные и нужные вещества. В гречневой, овсяной и ячневой кашах много клетчатки, а она препятствует возникновению запоров. Белок в кашах средненький, за исключением гречки. В этой крупе идеальный набор незаменимых аминокислот.

"Но больше всего в кашах крахмала, и это самая настоящая ахиллесова пята всех круп, - говорит Александр Миллер, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. - Они на 70-85% состоят из этого вещества, превращающегося в пищеварительной системе в сладкую глюкозу. Почти вся она всасывается в кровь. И чем легче происходит высвобождение глюкозы из продукта, тем быстрее она усваивается и тем вреднее продукт: он больше повышает сахар в крови и сильнее способствует образованию жира. В итоге это приводит к ожирению и сахарному диабету".

Чтобы разделить все продукты в зависимости от того, как они повышают сахар, медики придумали специальный показатель - ГИ (гликемический индекс). Самый вредный продукт - сироп глюкозы, у него индекс 100. Все съедобное, в зависимости от ГИ, делят на три группы: у вредных продуктов индекс выше 70 (употреблять их нужно как можно реже - они мощно и быстро повышают глюкозу в крови), у умеренных продуктов ГИ - от 56 до 69, а у хороших - меньше 55. Даже самые лучшие каши - овсянка, гречка и рисовая из длинного зерна - находятся, по сути, на границе между полезными и умеренными продуктами. И это значит, что объедаться ими не стоит.

Самая любимая у нас каша - самая вредная. В манке много крахмала, и ГИ у нее зашкаливает, а белка, витаминов, минералов и прочих полезностей мало. Манка вообще особая крупа, по сути, это побочный продукт, образующийся при производстве пшеничной муки. После размола всегда остается 2% мелких осколков зерна, которые лишь немного больше мучной пыли, - это и есть манка.

Любители манной каши не догадываются, что в продаже есть три типа манки, которые немного отличаются по своей вредности. Самую неполезную и самую распространенную делают из мягких сортов пшеницы. Чтобы определить ее, нужно иметь высшее потребительское образование: на упаковке она обозначается шифром "марка М" или просто буквой "М", мало что говорящей покупателю. Самая лучшая манка, но не всегда самая вкусная, делается из твердой пшеницы и обозначается буквой "Т". А манка с "МТ" на упаковке - ни то ни се, смесь мягкой и твердой пшеницы (последней должно быть не менее 20%). Почему у нас изобрели такую непонятную для потребителей маркировку, можно только догадываться. Но мало того, даже эту информацию на упаковке часто не указывают.

Рис близок по "полезности" к манке. Правда, есть несколько видов реально полезного риса. Коричневый рис не шлифуют, и он сохраняет коричневатую отрубевидную оболочку, в которой сосредоточены витамины В1, В2, Е и РР. Неплох длиннозерновой рис, он меньше разваривается, и у него низкий ГИ.

Рейтинг каш.

Низкий ГИ (до 55):

гречневая каша - 54,

овсяная каша - 54,

рис длиннозерный - 41-55.

Средний ГИ (56-69):

рис коричневый - 50-66,

каша из обычного риса - 55-69 (иногда до 80),

рис басмати - 57,

овсяная каша быстрого приготовления - 65.

Высокий ГИ (больше 70):

манная каша - 81.

Чем ГИ (гликемический индекс) ниже, тем каша меньше способствует развитию ожирения и сахарного диабета.

novostey.com