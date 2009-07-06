Минздрав не препятствует введению новых нормативов ГАИ

Министерство здравоохранения отвергает обвинения представителя УГАИ МВД в препятствовании намерениям ввести нормативы максимально допустимого наличия алкоголя в организме водителя на уровне 0,3 промилле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Минздрав отмечает, что установление такого норматива является компетенцией непосредственно УГАИ МВД Украины”, - отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что во исполнение поручения Кабинета министров Минздрав провел ряд рабочих встреч разного уровня, во время которых были поданы соответствующие предложения УГАИ МВД Украины, которые касались использования на начальном этапе технических средств и оборудования как индикаторов наличия или отсутствия алкоголя в воздухе. Кроме того, была предоставлена аналитическая информация относительно разных подходов в разных странах мира к определению количественного норматива концентрации алкоголя (от 0,2 до 0,8 промилле в некоторых странах).

В министерстве отмечают, что УГАИ МВД Украины было неоднократно информировано, что во всех без исключения странах такой норматив вводится на законодательном уровне.

Минздрав готов в кратчайшие сроки принять участие в разработке подобного законопроекта при наличии соответствующего решения УГАИ МВД Украины. “На сегодняшний день, судя по выступлениям представителей УГАИ МВД Украины, Госавтоинспекция пока не определилась относительно введения упомянутого норматива”, - отметили в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, после проведения осмотра на дороге, а также при ДТП или несогласии водителя с инспектором ГАИ водитель направляется в лечебно-профилактическое заведение для врачебного осмотра.

Кроме того, предусматривается наряду с врачебным осмотром, проведение лабораторных исследований для установления вещества, вызвавшего состояние опьянения.

Порядок проведения врачебного осмотра на состояние опьянения и лабораторных исследований определены государственными Стандартами и Протоколами практики, которые ранее разработаны и утверждены Минздравом Украины. Данные документы регулируют работу именно медицинских работников. Упомянутые Стандарты и Протоколы находятся в полном соответствии с современной мировой медицинской практикой при определении состояний опьянения.

Министерство здравоохранения Украины обращает внимание, что мировой опыт показывает необходимость утверждения норматива концентрации алкоголя на законодательном уровне, но определение механизма утверждения такого норматива находится в компетенции УГАИ МВД Украины. При принятии норматива концентрации алкоголя для водителей транспорта, желательно детально изучить вопрос количественного значения такого норматива, принимая во внимание как мировой, так и отечественный опыт.

Как сообщал УНИАН, Государственная автомобильная инспекция хочет установить максимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле. Об этом 2 июля на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

«Но сейчас есть безумное сопротивление со стороны Министерства здравоохранения. Если будет договоренность с министерством, то это в ближайшее время будет введено в действие», - сказал он.

Говоря о том, каким образом это будет измеряться, С.КОЛОМИЕЦ отметил: «Будут специальные измерительные устройства для этого. Это будет аппаратный контроль. Он не будет зависеть от человеческого фактора» (то есть сделает невозможным внешнее вмешательство с целью получения определенного результата – УНИАН).

В настоящее время в Украине категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя.