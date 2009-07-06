Черешня - молодильная ягода

В черешне есть много разных полезностей. Это и витамины А, С, В, РР, фолиевая кислота и многое другое. Но по их количеству она далеко не чемпион, а, скорее — типичный середняк. Поэтому какого-то выраженного действия этих витаминов ждать не стоит (для набора суточной дозы этих полезностей нужно ее съесть больше килограмма). Зато можно с уверенностью сказать, что эффект будет общеукрепляющим. И все же четыре основных полезных свойства у черешни можно найти.

Во-первых, она продлевает молодость. Бордовые фрукты богаты антиоксидантами — веществами, выводящими из организма яды, токсины, а также лишний холестерин. Поскольку последний — один из главных виновников наступления «болезни старости» — атеросклероза, то становится понятно, почему черешня молодит.

Во-вторых, черешня избавляет от запора. Это связано с тем, что в ней много пищевых волокон-пектинов. Они чистят наш кишечник и помогают ему своевременно очиститься от балласта. Поэтому черешню полезно включить в рацион тем, кто страдает запорами.

В-третьих, черешня, как и земляника, улучшает кроветворение, поскольку тоже богата железом.

И в-четвертых, черешня снижает давление и снимает отеки. Этому свойству она обязана определенной концентрации калия, которая оказывает мочегонное действие: когда из организма уходит излишек жидкости, понижается давление и уходят отеки. Поэтому это лакомство будет полезно гипертоникам и тем, кто страдает отеками.

Кому нельзя

Противопоказаний у черешни, кроме индивидуальной непереносимости, нет. Зато надо быть осторожным тем, кто соблюдает диету: если съесть черешни больше 400 г и не потратить эту энергию в течение получаса, излишек превратится в жир. Но если съедите до 400 г, энергия отложится в виде гликогена в печени и мышцах — и вы не поправитесь.

segodnya.ua