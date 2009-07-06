9 крестьян погибли в драке за средство от импотенции

В Непале девять человек погибли в массовой драке жителей двух деревень за право собирать китайский кордицепс, применяемый в народной медицине как средство лечения импотенции и бесплодия.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kathmandu Post, этот гриб-паразит растет на высоте около 4 тысяч метров и известен под местным названием ярсагумба. Его сбор приносит жителям ряда районов западного Непала приличный доход. В мае и июне, когда этот гриб вызревает, школы в западном Непале закрываются, а деревни пустеют, так как местные жители почти поголовно уходят собирать ярсагумбу.

По данным полиции, кровавое побоище произошло в административном округе Мананг еще 10 июня, но из-за удаленности деревень сведения о трагедии поступили только на днях.

Крупная группа молодежи из соседнего округа приехала в горы собирать ярсагумбу, где на них напали местные крестьяне. Драка быстро переросла в побоище. По предварительным данным, семеро приезжих сборщиков погибли от нанесенных побоев. Еще двое сорвались со скалы при попытке бежать.