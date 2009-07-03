Молния поразила сразу трех человек

В Закарпатье сразу трех молодых людей поразила молния, один из них погиб.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как указывается в сообщении, трагедия произошла вчера, 2 июля, после обеда. В Усть-Чернянскую участковую больницу, что в Тячевском районе Закарпатской области, доставили трех молодых людей, которых во время пребывания на горной долине Плайска поразила молния.

Врачи констатировали смерть одного из пораженных - 17-летнего жителя села Лопухово Тячевского район.

Как утверждают в Центре пропаганды, еще двое жителей поселка Усть-Черная - 23-х и 28-ми лет - получили ожоги средней степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи их жизни уже ничего не угрожает.

Спасатели также утверждают, что обстоятельства гибели и травмирования людей еще выясняются.