Родителям и взрослым детям полезнее жить отдельно

Исследователи из Великобритании выяснили, что живущие вместе с детьми родители чаще страдают от депрессии, сообщает Daily Telegraph. Исследование провела группа специалистов Королевского колледжа в Лондоне (King`s College London) под руководством психиатра Мелани Абас (Melanie Abas).

Британские ученые опросили более двух тысяч семей, проживающих в сельских районах Таиланда. Для участия в исследовании возраст как минимум одного из членов этих семей должен был превышать 60 лет. Затем все семьи разделили на две группы: в первой группе хотя бы один из детей уехал из родного дома, во второй – все дети продолжали жить с родителями.

Исследователи установили, что у родителей из семей первой группы депрессия встречалась гораздо реже. Наибольший уровень депрессивных расстройств наблюдался в тех семьях, где все дети проживали вместе с родителями.

Среди родителей, проживающих отдельно от детей, чаще встречались женатые, работающие, а также более образованные и молодые. Мелани Абас заявила, что каждый из этих факторов снижает вероятность развития депрессии.

Кроме того, уехавшие из семьи дети имеют больше возможностей для материальной поддержки своих родителей, что также положительно сказывается на их психическом состоянии. Доктор Абас добавила, что результаты исследования оказались для ученых неожиданными.

medlinks.ru