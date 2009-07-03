Зачем мальчиков вакцинировать от рака шейки матки?

Наравне с девочками от рака шейки матки следует прививать мальчиков. С такой рекомендацией к правительству выступили представители Британской медицинской ассоциации (British Medical Association) на ежегодном собрании ее членов, сообщает Daily Telegraph.

В большинстве случаев рак шейки матки вызывается папилломавирусом человека (ВПЧ), передача которого осуществляется при половых контактах. Также ВПЧ вызывает различные поражения кожи. Учитывая эти факты, британские врачи выступили к правительству с предложением проводить обязательную вакцинацию молодых людей.

Предложение было принято членами Британской медицинской ассоциации несмотря на заявления ее председателя, доктора Хамиша Мелдрума (Hamish Meldrum) о том, что затраты на вакцинирование мальчиков в Англии не будут экономически оправданы.

Кроме того, врачи предложили правительству понизить возраст, в котором женщинам впервые проводят диагностику рака шейки матки, с 25 до 20 лет. На прошлой неделе власти отказались внести соответствующие изменения в законодательство, ссылаясь на мнение собственных экспертов, которые считают, что проведение анализов у молодых женщин даст множество ложно-положительных результатов, что повлечет за собой проведение ненужного лечения.

Во всех регионах Великобритании, за исключением Англии, женщины могут пройти анализы на рак шейки матки начиная с 20-летнего возраста. По мнению доктора Мэри МакКарти (Mary McCarthy), увеличение возраста проведения первичной диагностики указанного заболевания, которое было принято английским правительством в 2003 году, привело к значительному сокращению числа женщин, прошедших такое обследование.

medportal.ru