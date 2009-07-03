Близорукости можно избежать благодаря плаванию

После неудачной операции тридцатилетний Юрий О. практически потерял зрение на правый глаз. Видеть лишь очертания машин и автобусов для человека, ежедневно садящегося за руль, по меньшей мере опасно. Но он решил не сдаваться и самостоятельно начал делать... гимнастику для глаз. Через месяц он смог читать правым глазом и хорошо видеть предметы и вблизи, и вдали.

На вопрос, сколько времени в течение дня он тратил на это занятие, ответил: «При первой возможности: началась реклама по телевизору - делаю, в машине в пробке стою - делаю... Кроме того, я регулярно играл в бильярд, а это, как потом выяснилось, прекрасная тренировка: сначала ты смотришь на шар вблизи, нацеливаясь, несколько раз переводишь взгляд с шара на лузу, которая расположена далеко, а после удара провожаешь шар взглядом».

Быть как индеец

«Гимнастики для глаз входят во все методики улучшения зрения и занимают там ведущее место, - говорит офтальмолог, врач высшей категории Марина МИНАЕВА. - Такая зарядка максимально улучшает кровоснабжение, тренирует аккомодационные мышцы, которые «переключают» зрение с близкого на дальнее расстояние и наоборот. Она безвредна, безопасна, может использоваться людьми в любом возрасте и состоянии (беременными, ослабленными).

Каждый автор немного по-своему интерпретирует уже существующие методики, но в основу всех упражнений положены два гимнастических комплекса - монахов Тибета и американских индейцев. Самое главное, чтобы человек не переусердствовал при выполнении таких упражнений. Во всех гимнастиках для улучшения зрения надо вращать глазами, поворачивать их. Так вот, делать это надо до появления первого дискомфорта, не больше. Один пациент так усердствовал, что порвал себе мышцу глаза, пришлось пришивать...»

Большое видится на расстоянии

Очень многие проблемы со зрением происходят из-за перенапряжения, причём не только мышц глаз, но и шеи. Из-за него нарушается кровообращение, а значит, и нормальное питание глаз, поэтому гимнастика подразумевает не только упражнения собственно для глаз, но и для шеи. Кстати, именно поэтому очень полезно плавание, которое укрепляет верхний плечевой пояс.

«У людей, имеющих наследственную предрасположенность к близорукости, но регулярно занимающихся плаванием, она не развивается», - говорит Марина Минаева.

К перенапряжению глаз приводит постоянная и длительная фокусировка на близко расположенных предметах. Чтобы не допускать этого, возьмите за правило, работая за компьютером или читая, периодически переводить взгляд вдаль, если есть возможность - за окно, и разглядывать там мелкие предметы. В комплекс любой гимнастики для глаз входят подобные упражнения на фокусировку - сначала смотрите на кончик своего носа или палец, близко расположенный к лицу, а затем переводите взгляд на далеко расположенный предмет. Главное - видеть предметы чётко. Эти упражнения тренируют глазные мышцы и улучшают остроту зрения.

Установлено, что, работая за компьютером, мы моргаем гораздо реже, а значит, реже увлажняем глаз - появляется ощущение жжения, песка в глазах. Исправить ситуацию должно частое моргание, которое увлажнит глаза и снимет зрительное напряжение. Зажмуривание будет стимулировать выработку слёзной жидкости. Вращение улучшит питание.

Комплексов гимнастики для глаз несколько. Все они примерно одинаковы, можно выбрать любой, можно их чередовать, можно придумывать свои упражнения. Делать их надо не менее двух раз в день по 5 минут, каждое упражнение надо повторять не менее 6-8 раз в одном направлении, не спеша, не перенапрягая глаза. После 1-2 упражнений поморгайте или закройте глаза на несколько секунд ладонями, давая им отдохнуть и расслабиться.

Кстати

На каком расстоянии от глаз должна быть книга? Поставьте руку локтем на стол, кончиками пальцев коснитесь виска. Такое расстояние и должно быть от глаз до рабочей поверхности.

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