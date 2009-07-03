Недосыпание вредит женскому сердцу

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорика обнаружили, что от продолжительности ночного сна зависит уровень концентрации воспалительных маркеров (индикаторов сердечных заболеваний) в организме у женщин.

У мужчин такой связи не обнаружено.

Ранее уже было доказано, что люди, спящие по ночам менее пяти часов, умирают от сердечно-сосудистых недугов чаще, чем те, кто спит по восемь часов. Последнее исследование показало, что у хорошо высыпающихся женщин содержание интерлейкина-6, который провоцирует воспалительные процессы, значительно ниже, чем у спящих по семь часов в сутки. Концентрация же высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), связанного с сердечными заболеваниями, гораздо выше у тех женщин, которые спят менее пяти часов за ночь.

Эти результаты наглядно демонстрируют, сколь важна продолжительность ночного сна для здоровья женского сердца. Впрочем, мужчинам тоже нелишне помнить, что для нормальной работы всех органов человеку требуется спать не менее восьми часов в сутки.

compulenta.ru