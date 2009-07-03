Остановить распространение гриппа A/H1N1 в мире пока не удается

Остановить стремительное распространение гриппа A/H1N1 не удается, несмотря на чрезвычайные меры, предпринимаемые мировым сообществом.

Об этом заявила вчера вечером генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЭН, передает РИА «Новости».

"Случаи заболевания вирусом A/H1N1 зарегистрированы более чем в 100 странах. Распространение нового вируса гриппа в мире стремительно растет, несмотря на предпринимаемые чрезвычайные меры и введение максимального уровня угрозы пандемии, остановить стремительное распространение гриппа A/H1N1 пока не удается", - цитируют мексиканские СМИ слова гендиректора ВОЗ на проходящем в Канкуне международном симпозиуме по проблеме вируса гриппа A/H1N1.

По ее словам, наиболее тревожная ситуация складывается в странах Южной Америки, в первую очередь в Аргентине и Чили, где уже наступила зима. В Аргентине за последнее время зарегистрировано почти 1,6 тысячи случаев заражения новым вирусом, из них 26 смертельных случая. В Чили число заболевших уже достигло 7,3 тысячи человек, 15 пациентов скончались. Согласно оценкам чилийского Минздрава, в ближайшее время придется госпитализировать ежесуточно до 140 детей, не считая взрослых.

По оценкам выступивших на симпозиуме специалистов, Европа также к концу лета столкнется со вспышкой заболевания гриппом A/H1N1. Так, по мнению министра здравоохранения Великобритании Энди БЕРНХАМА, к концу августа ежедневно гриппом A/H1N1 будут заболевать до 100 тыс. британцев. На данный момент Великобритания по числу заболевших гриппом A/H1N1 занимает первое место в Европе, сейчас этот показатель составляет почти 7,5 тыс. человек.

Большую озабоченность у специалистов, принимающих участие международном симпозиуме, вызвала информация о первом случае мутации вируса гриппа A/H1N1, когда он оказался стойким к воздействию препарата Tamiflu. В свою очередь, министр здравоохранения Испании Тринидад ХИМЕНЕС обнародовала данные о том, что наиболее уязвимыми к новому вирусу гриппа являются беременные женщины. "Это связано с тем, что беременность часто сопровождается симптомами, пожими с заболеванием гриппом и их можно спутать. Во-вторых, иммунная система в период беременности ослаблена", - сказала министр.

Также мексиканские специалисты сообщили о том, что в Мексике отмечены повторные случаи массовых заболеваний человека новым вирусом гриппа. По данным Министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны, в южных штатах Чьяпас и Юкатан число заболевших в последние дни увеличилось более чем на 50%. По мнению мексиканских врачей, это тревожный сигнал, который говорит о стойкости и вируса и его способности возрождаться.