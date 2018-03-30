Пластиковая посуда: Больше вреда или пользы?

Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад одноразовая пластиковая посуда и разного вида пищевая упаковка была в нашей стране в диковинку. В магазинах пищевые продукты, например, колбасу, сыр, масло, заворачивали в плотную коричневую бумагу, клали в авоськи, и ни у кого не возникало по поводу этого никаких вопросов. Сейчас же пластиковой тары и пищевой упаковки такое количество и они так прочно вошли в нашу жизнь, что иной раз задумываешься, а безопасны ли они для здоровья и долголетия человека, чтобы иметь право на такое изобилие в торговле. Конечно, никто не отрицает, что одноразовая посуда и тара очень удобна, она упрощает людям жизнь во многих отношениях, например она удобна, легка, прочна, в сравнении со стеклянной тарой, ее не нужно мыть и т.д. Однако безопасность полимерного материала, из которого изготовлены эти товары, вызывает некоторое опасение не только среди обывателей, но в некоторых случаях и среди ученых-исследователей. Поэтому, немудрено, что среди людей существует немало мифов и кривотолков о вреде пластиковой посуды. Попытаемся разобраться, что из них, правда, а что всего лишь вымысел.

Мнение 1. Материалы, из которых создаются одноразовые упаковки и посуда, абсолютно безвредны для человека.

Это абсолютно верно. Пластиковую посуду изготавливают из полимеров. И прежде чем запустить эти самые полимеры в массовое производство ученые не один год изучали их свойства и влияние на человека в специальных лабораториях. Их главным вердиктом стало решение разрешить использовать этот материал при изготовлении одноразовой посуды, потому что если соблюдены все технологические правила и нюансы во время производства и при правильном обращении, изделия из полимерных материалов не несут никакого вреда здоровью человеку. Минздрав Украины принял во внимание результаты положительной токсико-гигиенической экспертизы экспертов и разрешил производство одноразовой посуды и упаковки.

Мнение 2. Изделия из пластика и полимерных материалов можно использовать неоднократно. Это не верно. Другими словами одноразовая посуда и упаковка потому и называется одноразовой, что используется один раз. Если вы приобрели, например, газированную воду в пластиковой бутылке, то по окончанию напитка и бутылка должна отправиться в мусорное ведро. Не стоит использовать ее как сосуд для хранения молока, компота, кваса и т.д. Ведь высокая температура продуктов или воздуха, длительный контакт с пищевыми продуктами, ультрафиолетовые лучи, и кислород способствуют "старению" полимерных материалов. Как результат, из них вырабатываются вещества, вредные для организма человека, которые переходят в пищевые продукты, хранящиеся в такой таре. То есть молоко, компот, квас или другие продукты становятся токсичными и опасными для человека.

Мнение 3. Материалы, которые, используются при изготовлении одноразовой посуды, могут вызывать онкологические заболевания. К сожалению, это верно. Но это лишь в том случае, когда одноразовая посуда изготавливается на бесконтрольном производстве или неправильно хранится. Тогда полимерные вещества, которые входят в состав изделия выделяют в воздух и окружающую среду различенные токсичные соединения, которые имеют специфический неприятный запах. Таких соединений может насчитываться до пятнадцати. Они являются опасными для здоровья и если попадают в организм человека вместе с пищей, то автоматически становятся причиной плохого самочувствия: может наблюдаться чувство непонятного дискомфорта без определенной локализации, головная боль, общая усталость, аллергия, даже приступы бронхиальной астмы. Ученые провели серию экспериментов на животных, и результаты были однозначными: некоторые токсичные соединения, выделяемые неправильно изготовленными изделиями из полимеров, при попадании в организм могут стать причиной злокачественных опухолей и даже врожденных уродств, при попадании в организм беременной женщины.

Мнение 4. Пластиковая посуда украинского производства безопаснее и качественнее заграничного аналога. Не совсем и не всегда. По большому счету страна, в которой изготавливается одноразовая посуда, не имеет большого значения. Гораздо пристальнее нужно присматриваться к фирме-производителю. То есть если фирма следует всем правилам производства и является законопослушной, то на изделиях должны указываться: код, название материала, из которого изготовлен товар, а также, и это обязательное условие – четкое указание области применение товара: для холодных, горячих, сыпучих материалов, жидкости и т.д. Конечно, если вы видите, что одноразовая посуда сомнительного производства, то лучше ее не приобретать, потому что в этом случае вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких. Очень часто изготовленная в кустарных условиях и сомнительными фирмами пластиковая одноразовая тара, посуда и упаковка может вмещать тяжелые металлы, красители и другие вредные химические вещества, опасные для здоровья человека.

Мнение 5. Тара и посуда из стекла и керамики безопаснее для здоровья. Это верно. Однако нужно иметь в виду, что у пластика есть свои весомые преимущества. Он легче и прочнее, чем стекло, поэтому его удобно брать с собой на отдых за город или в туристические поездки. С другой стороны, в европейских странах последнее время наметилась тенденция отказа от пластиковой одноразовой посуды в пользу стеклянной. Но это происходит не только по причине потенциальной опасности полимерных материалов, которые содержатся в одноразовой посуде, а, скорее всего, от трудностей утилизации последней. Ведь от того что она дешево стоит, количество использованных пластиковых изделий одноразового применения неуклонно растет. Итог этого явления совсем неутешительный: наша Планета в буквальном смысле слова завалена пластиковой посудой и тарой, а она, как известно, сама по себе никуда не девается и необходимо строить множество громадных заводов по утилизации такого вида продукции.

Мнение 6. Полиэтиленовые пакеты пригодны для хранения любых продуктов в холодильнике. Это верно, но частично. Дело в том, что пищевые продукты можно хранить только в предназначенных для этого пакетах, которые устойчивы к низким температурам. Многие не знают, но в обычных полиэтиленовых пакетах при охлаждении до низких температур тоже могут выделяться токсичные вещества вредные для здоровья. Так что, если вы решили заморозить овощи или фрукты, для их употребления зимой, лучше воспользоваться специальной пищевой пленкой, иначе ваши экологически чистые продукты, выращенные с любовью на даче, могут со временем впитать опасные соединения и станут причиной отравления вашего организма.

Вот, наверное, одни из основных премудростей пользования пластиковой одноразовой посудой, тарой и упаковкой. При соблюдении всех правил использования эти товары не принесут вреда организму, а напротив, только облегчат вашу жизнь. Однако, как известно, береженого Бог бережет, поэтому не стоит увлекаться изделиями данной категории в повседневной жизни, а использовать их лишь в случае явной необходимости, например на отдыхе, на даче или в туристической поездке.

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