В США запретят парацетамол

Cодержащие парацетамол лекарства, как, в частности, викодин, попали в список препаратов, выпуск которых в скором времени может быть запрещен или ограничен в США.

Федеральная экспертная группа порекомендовала Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретить в стране применение препаратов, содержащих сочетание ацетаминофена (парацетамола) и наркотических анальгетиков.

В число этих препаратов входят, например, викодин (парацетамол с гидрокодоном) и перкоцет (парацетамол с оксикодоном). В США такие лекарства назначаются ежегодно более 100 миллионов раз.

Поводом для такой рекомендации стал тот факт, что передозировка парацетамола является ведущей причиной необратимого повреждения печени. Поскольку наркотические анальгетики со временем требуют повышения дозы для достижения прежнего эффекта, а викодин и подобные лекарства содержат фиксированные комбинации веществ, прием все большего количества таблеток часто приводит к такой передозировке. Она становится причиной 42 тысяч госпитализаций и более чем 400 смертей в США ежегодно.

Помимо запрета викодина эксперты порекомендовали FDA снизить максимальную дозу парацетамола в безрецептурных препаратах, таких как Тайленол, Панадол, Терафлю и другие, с 500 до 325 миллиграммов, и установить максимальную суточную дозу в пределах 4 000 миллиграммов. При этом консультативная группа проголосовала против ограничения количества таблеток парацетамола в одной упаковке.

По закону FDA не обязано следовать рекомендациям экспертной группы, однако в большинстве случаев они выполняются, так что в ближайшее время следует ожидать соответствующих запретов и ограничений.

Парацетамол чрезвычайно популярен в США - в 2005 году в стране было продано 28 миллиардов содержащих его таблеток, то есть примерно по одной дозе в четыре дня на каждого гражданина страны.

Напомним, в мае правоохранительные органы расширили черный список запрещенных в Украине лекарственных препаратов. Под запрет свободной продажи попало семь достаточно популярных препаратов: Спазмолекс, Залдиар, Зестра, Кодтерпин, Эффект, Спазмалгон и Коаксил. По мнению милиции, они используются как легкие наркотики.

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