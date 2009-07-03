Кости вегетарианцев слабее, чем у мясоедов

Люди, придерживающиеся вегетарианской диеты, имеют более слабые кости, чем те, кто кушают мясо. Об этом заявили австралийские исследователи.

В рамках совместного австралийско-вьетнамского исследования о связи крепости структуры костей с рационом питания были осмотрены 2.700 человек. В итоге ученые пришли к выводу, что плотность костей у вегетарианцев на пять процентов меньше, чем у мясоедов, отмечает ведущий исследователь Туан Нгуен.

Эта проблема наиболее четко выражена у веганов, которые исключают из своего рациона питания абсолютно все продукты животного происхождения. Их кости слабее на шесть процентов.

При этом не выявлено "практически никакой разницы между структурой костей мясоедов и оволактовегетарианцев, которые исключают из рациона мясо и морепродукты, но едят яйца и молочные продукты.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что вегетарианские диеты, особенно диеты веганов, приводят к тому, что их кости теряют свою минеральную плотность", - отмечается в исследовании, результаты которого были опубликованы в американском журнале Clinical Nutrition ("Клиническое питание").

"Но степень клинического воздействия этого явления на организм незначительна", - добавляет Нгуен.

Однако, он признает, что ученые пока не ответили на главный вопрос: ведет ли снижение плотности костей к увеличению риска их переломов.

"Учитывая рост числа вегетарианцев - около пяти процентов населения западных стран – этот вопрос представляет собой большую важность.

newsland.ru