Чем полезна липа?

Вы замечали, как благоухает воздух в наших дворах? Он пахнет липой, цветение которой как раз в самом разгаре. Это дерево дарит нам не только потрясающий аромат: благодаря своему мощному «аптечному арсеналу» липа давно и надежно прописалась в справочниках народной медицины и в составе фармакологических препаратов, пишет Сегодня. В цветах липы содержится много полезных веществ, которые делают липовые лекарства уникальными. Это и фитогормоны, по составу очень близкие к женским половым гормонам, и гликозид талицин, который обладает потогонным и жаропонижающим эффектом. Также в цветках липы содержатся гликозиды, обладающие бактерицидной активностью, флавоноиды, помогающие снять воспаление, витамин С, укрепляющий иммунитет и сосуды, и каротин, полезный для зрения. Об этих свойствах, а также о том, как правильно заготавливать и принимать липовые лекарства, мы поговорили с ведущим сотрудником лаборатории медботаники Национального ботсада Андреем Лебедой.

Как заготавливать? Липовый цвет собирайте, когда большая часть цветов распустилась, а остальные еще находятся в бутонах. Не делайте этого после дождя или росы: мокрые цветы вы не сможете правильно заготовить. И не срывайте их с деревьев возле дороги: они будут слишком пыльными. Собирайте липу в коробку, а не в пакет, чтобы цветы не «упрели». После сбора выложите их тонким слоем на бумагу и поместите в темное, хорошо проветриваемое помещение. Когда липа высохнет, ссыпьте ее в бумажный пакет или деревянный ящик. Хранить ее можно в течение 2—3 лет.

От чего поможет липа

От кишечной колики

Чтобы снять вздутие и колику, можно принять ванны с липовым цветом: 8 горстей липового цвета заварите 1 л горячей воды, вскипятите, дайте настояться и вылейте в горячую ванну. Продолжительность ванны — 15 минут перед сном.

От стоматита, ангины и гингивита

Липовый отвар снимает воспаления полости рта и горла. Смешайте липу (цветки) — 2 части и цветки ромашки — 3 части. 1 ст. л. этой смеси залейте 1 ст. кипятка, укутайте на 30 мин. и процедите. Полощите горло несколько раз в день до исчезновения воспаления.

От кашля

Сделайте смесь из липы, малины (плоды), мать-и-мачехи (листья), душицы (трава) — по 20 г каждого ингредиента. Возьмите 2 ст. л. сбора, заварите 2 ст. кипящей воды, настаивайте 10 мин., а затем процедите. Принимайте отвар горячим по полстакана перед сном на протяжении двух недель. Затем сделайте двухнедельный перерыв и повторите курс.

От геморроя и мастита

Соберите еще не распустившиеся почки липы, разотрите их до консистенции теста и прикладывайте в виде компресса с целлофаном к геморроидальным узлам, груди, пока не исчезнут симптомы болезни. Также это отличное средство при ожогах и подагре.

От женских болезней

При воспалении женских половых путей можно делать липовые спринцевания. Для этого приготовьте настой из липового цвета — 40 г, и цветков ромашки — 60 г. Залейте 4 ст. л. смеси стаканом кипятка, дайте настояться 20 мин., процедите и спринцуйтесь в теплом виде дважды в день до исчезновения воспаления.

От повышенной кислотности желудка

Приготовьте настой: возьмите 1 ст. л. смеси липового цвета, льняного семени, солодки (корень), аира болотного (корень), мяты перечной (листья) и фенхеля (плоды), залейте 1 ст. горячей воды и держите в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 мин. Затем дайте настояться 10 мин., охладите и процедите. Принимайте по 2—3 ст. отвара в день за 30 мин. до еды на протяжении месяца.

От ревматизма

Приготовьте настой из липового цвета, сушеной малины и шалфея. Возьмите 2 ст. л. приготовленной смеси, залейте 1 ст. крутого кипятка и дайте настояться под крышкой в течение 1 часа. Пить отвар нужно теплым перед сном, пока кашель полностью не исчезнет.

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