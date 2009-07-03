Как правильно лечиться грязями?

Помните, что грязелечение — сильнодействующая процедура: стоит немного пересидеть — и может «схватить» сердце. Поэтому врачи рекомендуют заниматься этим только после медконсультации. Раскроем секрет — суть консультации сведется к нескольким правилам, и если вы их будете строго соблюдать, можно помазаться «грязюкой» и самостоятельно.

1. Проводите процедуру не натощак и не сразу после еды, а через 30—40 мин. после легкого завтрака. Иначе можно почувствовать слабость.

2. Наносите грязь только на то место, которое беспокоит. Например, при радикулитах — на область позвоночника и ягодицы, при гастритах — на область желудка, при болезнях желчного пузыря — на правое подреберье, при простатите, аднексите — по типу «трусов». Намазываться целиком с головы до ног не стоит. А уж куда и вовсе нельзя наносить грязь, так это на область сердца — это может вызвать нарушения сердечного ритма.

3. Соблюдайте длительность аппликации — 30—40 мин. Меньше недостаточно, больше — может беспокоить голова и сердце.

4. Во время сеанса грязелечения не курите: при этом суживаются сосуды, что уменьшает полезность процедуры.

5. После того как смыли грязь, отдохните 30—40 мин. Если сразу пойдете, может быть головокружение.

Курс лечения в большинстве случаев составляет 2—3 недели, процедуры проводятся раз в день или через день. После этого здоровье улучшается постепенно, часто спустя 5—6 недель. Всего на курс рекомендуется около 12—15 процедур. Эффект может сохраняться от нескольких месяцев до полугода. Для поддержания его желательно проводить курсы грязетерапии 2—3 раза в год. Это можно делать при помощи грязей, продающихся в аптеках.

Грязями лечиться нельзя: людям с туберкулезом легких, варикозом, астмой, диабетом, новообразованиями, психическими заболеваниями, кровотечениями, нефритом, гипертонией, беременным.

segodnya.ua