Земляника - самая полезная ягода

Это самая полезная ягода. Она содержит много витамина С. Летом он нам нужен для поддержания тонуса капилляров — благодаря этому они не пропускают лишнюю жидкость в ткани. В результате наши ноги и лицо не отекают — даже несмотря на то что пьем много жидкости. Этот эффект витамина С дополняется мочегонным действием, который оказывают эти ягоды благодаря высокому содержанию калия. А гипертоникам и тем, кто страдает отеками, эта ягодка и вовсе будет лечебной — давление нормализуется, отеки уменьшатся. Одновременно витамин С стимулирует железы-надпочечники: они выбрасывают гормоны адреналин и кортизол, которые повышают работоспособность. Потому землянику не стоит употреблять на ночь, лучше — в первой половине дня.

Кроме витамина С, в землянике есть немало витаминов группы В. Они выполняют роль ускорителей обменных реакций внутри клеток, т.е. позволяют извлекать энергию из продуктов переваривания и направлять ее на обеспечение любого вида работы. Т.о. эти витамины придают энергичности и способствуют похудению.

Из микроэлементов в землянике больше всего железа — элемента, который обеспечивает насыщение организма кислородом. Прежде всего это свойство земляники стоит взять на заметку тем, у кого есть дефицит железа: страдающим малокровием, женщинам во время критических дней и спортсменам.

Что касается того, сколько нужно съесть земляники, чтобы получить суточную дозу витаминов, то это примерно 2 стакана.

НЕ ТОЛЬКО ВНУТРЬ, НО И СНАРУЖИ. Ягоды земляники можно применять не только внутрь, но и наружно. Во-первых, если вы порезались, то смазывание свежим соком земляники поможет ране быстрее затянуться и остановить кровотечение. Во-вторых, земляника помогает отбелить кожу лица при веснушках, убрать мелкие морщинки и сделать ее более упругой. Для этого нужно ежедневно накладывать на лицо маску из земляничной кашки на 15 мин.

ЛИСТЬЯ ТОЖЕ ПОЛЕЗНЫ. Кроме ягод, у земляники полезны и листья, поэтому, когда собираете землянику, можно срывать и их. Они богаты флавоноидом рутином, который обладает антиоксидантным свойством и помогает выводить из организма лишний холестерин, а значит отдалять наступление атеросклероза и продлевать молодость. Употреблять листья нужно в форме настоя. Для этого листья высушивайте в тени. Возьмите 1 ст.л. заготовки, залейте 200 мл кипятка, настаивайте 45 мин. Пейте по 1 стакану 2 раза в день – утром и вечером.

Кому нельзя

Употребление земляники противопоказано при длительных печеночных коликах, гастритах с повышенной кислотностью и индивидуальной непереносимости.

segodnya.ua