От жестокого обращения у детей развивается рак

Исследователи из Университета Торонто (Канада) пришли к выводу, что жестокое обращение с ребенком увеличивает у него риск развития онкологических заболеваний в последующей жизни на 49%, сообщает издание HealthDay News.

Даже если учесть факторы, влияющие на состояние здоровья (детские факторы стресса, социоэкономический статус, курение, потребление алкоголя и нехватка физической активности), связь между физическим насилием и возникновением рака остается значительной.

Ученые полагают, что объяснить эту зависимость поможет изучение нарушений функции выработки кортизола - жизненно важного стероидного гормона, который принимает участие в регуляции многих обменных (биохимических) процессов и играет ключевую роль в защитных реакциях организма на стресс и голод. Возможно, именно кортизол служит медиатором в связке "насилие - рак".

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