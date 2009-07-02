Шведы создают новый метод лечения алкоголизма

Ученые из Академии Салгренска в Гетеборге, Швеция, обнаружили ранее неизученный мозговой механизм, с которым алкогольная зависимость формируется с привлечением желудочного гормона грелина.

Когда воздействие грелина на мозг заблокировано, алкоголь в меньшей степени воздействует на внутреннюю систему поощрений организма. Это важное открытие, которое вполне может привести к разработке новой методики лечения зависимости.

Грелин — это гормон, вырабатываемый в желудке. Его сигналы в мозг увеличивают чувство голода. А последнее обнаружение вовлечения грелина в формирование алкогольной зависимости выдвигает на первый план систему наград в качестве главной цели для гормона. «Воздействие грелина на мозг может играть роль во всех видах зависимостей, включая синтетические наркотики, алкоголь и даже обжорство», сказала профессор физиологии Сюзанна Диксон.

Исследование сформировалось в результате уникального сотрудничества исследовательских групп профессора Диксон и профессора Эмеритус Энгель, включая ученых Элизабет Ерлаг и Эмиля Эгесиоглу. Они выявили, что мыши, которым была назначена грелиновая терапия, увеличивали объемы потребляемого алкоголя. Когда воздействие грелина было блокировано, например, вследствие применения антагониста рецептора грелина, мыши не проявляли такой тяги к5 алкоголю. Другими словами, алкоголь уже не воздействовал на систему наград и не формировал тягу.

«Если нам удастся разработать лекарства, которые будут блокировать рецепторы грелина, то у нас наконец появится эффективное средство лечения алкогольной зависимости», считает профессор Энгель.

Кстати, считается, что около 5% взрослого населения Швеции — алкоголики. Алкоголизм — это хроническое заболевание, которое оказывает неблагоприятное влияние не только на пациента, но и на его окружение, семью. Нельзя также недооценивать и экономический эффект, затрачиваемый государствами на лечение алкоголиков (в Швеции это порядка 60-100 млрд крон ежегодно). Около 8000 шведов каждый год гибнут от связанных с алкоголем заболеваний.

innovanews.ru