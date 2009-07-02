Разгадана тайна шизофрении

Сделано важное открытие, которое позволит разработать новые методы лечения шизофрении и биполярного аффективного расстройства, сообщает The Independent. Обнаружилось, что эти два заболевания развиваются на основе одних и тех же генетических дефектов, подчеркивает журналист Стив Коннор. Между тем традиционная психиатрия считает, что шизофрения и биполярное аффективное расстройство - два разных заболевания.

Генетическая обусловленность шизофрении рассматривалась тремя самостоятельными международными группами ученых на материале обследований примерно 15 тысяч больных и без малого 50 тысяч здоровых людей. "В результате обнаружилось, что риск возникновения болезни зависит от тысяч мизерных генетических мутаций - так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP)", - пишет газета. Каждая мутация повышает риск шизофрении примерно на 0,2%, но все мутации в целом сопутствуют как минимум трети случаев заболевания.

Самое поразительное, что один и тот же набор вариаций SNP связан как с шизофренией, так и с биполярным аффективным расстройством (оно же маниакально-депрессивный психоз). "Возможно, оба расстройства порождаются общим изъяном развития мозга. Конечно, ключевой вопрос в том, почему у одних возникает шизофрения, а у других биполярное расстройство", - предположил Томас Инзел, директор Национального института психического здоровья США, который частично спонсировал исследования.

"Некоторые вариации генов, сопутствующие шизофрении, по-видимому, локализуются в части генома, которая контролирует иммунную систему", - пишет издание. Возможно, это объясняет, почему шизофренией чуть чаще заболевают те, кто родился зимой или весной, либо чьи матери во время беременности болели гриппом. "Также выявлена связь между шизофренией и вариациями ДНК в определенных генах, отвечающих за рост нервных клеток головного мозга и формирование некого белка, способствующего передаче сигналов между клетками мозга", - сообщает издание.

По данным газеты, шизофренией рано или поздно заболевает каждый сотый человек. Лечение шизофреников обходится британским налогоплательщикам примерно в 2 миллиарда фунтов в год. "Цена для общества в целом - от расходов, которые несут родственники больных, до затрат судебной системы - как минимум в два раза выше", - предполагает издание.

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