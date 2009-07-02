Врачи вытянули из желудка 8-месячного ребенка ...булавку

Булавка, которую врачи вытянули из желудка 8-месячного ребенка, в Запорожье, в четверг, 25 июня в 2009 г.

8-месячный Никита из Мелитополя проглотил булавку, которую родители прицепили ему от сглаза. Транспортировала ребенка с Мелитополя в Запорожье специальная бригада "Скорой помощи". Заместитель главного врача областной детской больницы по хирургической работе Евгений Копилов закрыл и протолкнул булавку к желудку. Через 2 суток, не дождавшись выхода булавки естественным образом, ее вытянули с помощью эндоскопических петель.

Фото Анатолия Мудрика / УНИАН