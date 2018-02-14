На фармфирме "Борщаговка" - новый генеральный директор

Людмила Безпалько возглавляла компанию на протяжении 41 года.

На фармацевтической фирме "Борщаговка" избрали нового генерального директора.

Об этом говорится в официальном заявлении о прекращении исполнения обязанностей генерального директора БХФЗ Людмила Безпалько, предоставленном УНИАН.

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13 февраля 2018 года во время внеочередных общих собраний акционеров БХФЗ было поддержано решение избрать новым генеральным директором компании Здаревскую Юлию Михайловну сроком на три года. Ранее Юлия Здаревская занимала должность главного экономиста БХФЗ.

Людмила Васильевна Безпалько, экс-генеральный директор БХФЗ, возглавляла компанию на протяжении 41 года. Сначала как руководитель производства, затем – генеральный директор.

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Под руководством Людмилы Безпалько, БХФЗ стал научно-производственным центром. Более 20 лет предприятие занимается разработкой собственных оригинальных препаратов, которые уже успели спасти жизни тысяч пациентов в Украине и за рубежом.