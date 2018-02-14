Медики рассказали, как предотвратить развитие болезней суставов

Чтобы не иметь проблем с суставами врачи советуют пить много воды, поддерживать здоровое питание и т.д.

Медики подчеркивают, что болезни суставов поможет предотвратить здоровый образ жизни.

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Если раньше проблемы с суставами были в основном у пожилых людей, то сейчас на боли в суставах жалуются и молодые люди,пишет ТСН.

Основной причиной возникновения проблем с суставами является общее старение организма. На протяжении всей жизни суставы накапливают в себе негативные последствия от пережитых болезней, некачественной пищи, плохой экологии. С возрастом все чаще болят колени, локти, плечи и бедра.

Боль при нагрузке, отечность и ломота в суставе – первые симптомы. Если не обращать внимание, это может перерасти в гораздо большие проблемы. В запущенных ситуациях - артрит, артроз, остеоартроз, могут вызвать невыносимые боли.

К сожалению, на боли в суставах все чаще жалуются и молодые люди. В зоне риска спортсмены и те, кто имеют лишний вес.

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Чтобы не иметь проблем с суставами врачи советуют придерживаться определенных правил профилактики - пить много воды, поддерживать здоровое питание (есть больше овощей фруктов, морепродуктов, орехов, масла и минимум соли), носить правильную обувь (с ортопедическими стельками) и регулярно заниматься спортом и сексом.

Всего в нашем теле около 360 суставов. Медики различают более трех сотен заболеваний связанных с суставами.