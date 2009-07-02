67-летняя пациентка из-за врачебной ошибки осталась без почек

Во Франции 67-летняя пациентка из-за врачебной ошибки осталась полностью без почек. Хирург случайно удалил женщине здоровый орган вместо злокачественной опухоли.

Инцидент произошел 12 июня в клинике "Сан-Франсуа де Менвильер", расположенной в департаменте Эр и Луара. У пациентки была одна почка, которую ей после нескольких лет гемодиализа в 2003 году пересадили от донора. Некоторое время назад у женщины в забрюшинном пространстве слева была обнаружена раковая опухоль. Для ее удаления француженка и легла в больницу.

Однако хирург во время операции перепутал право и лево и удалил пациентке единственную здоровую почку. После того, как ошибка обнаружилась, пострадавшую доставили на вертолете в больницу департамента Валь-де-Марн, где ей провели повторную операцию. В настоящее время женщина снова подключена к аппарату гемодиализа. И хотя пациентку внесли в лист ожидания на трансплантацию, шансов получить новый донорский орган у нее мало из-за плохого состояния здоровья и преклонным возрастом.

Хирург полностью признал свою вину, он уже отстранен от работы. Однако медицинский скандал на этом на закончился. Родственники пострадавшей намерены судиться с клиникой, требуя компенсации морального вреда и ущерба здоровью.

likar.info