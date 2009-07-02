Фруктовые соки разрушают зубную эмаль

Стоматолог и научный сотрудник Ян Фанг Рен (Yan Fang Ren) вместе с коллегами из Института здоровья полости рта при Рочестерском университете (University of Rochester), США, определил степень отрицательного влияния 6-процентной перекиси водорода, входящей в состав всех профессиональных и полупрофессиональных материалов для отбеливания эмали зубов. Оно оказалось незначительным по сравнению с воздействием кислых фруктовых соков. Так, апельсиновый сок, к примеру, уменьшает твердость и увеличивает хрупкость зубной эмали в гораздо большей степени.

В отличие от предыдущих экспериментов в этой области, теперь исследователи смогли зафиксировать все поверхностные изменения эмали при помощи осмотра под микроскопом. "Фруктовые кислоты настолько активны, что эмаль с зуба буквально смывается, - говорит Рен. - Апельсиновый сок при исследовании уменьшал твердость эмали на 84%". У отбеливающих препаратов ученые таких эффектов не зафиксировали.

Известно, что истончение и разрушение эмали ускоряют изнашивание зуба и увеличивают риск потерять его. "Почти все безалкогольные напитки, включая фруктовые соки, являются кислыми и могут повредить эмаль, - говорит автор. - Мы продемонстрировали на примере, что апельсиновый сок может вызвать существенную эрозию эмали зубов. Медики уже изучали негативное влияние отбеливания на зуб. Но никто раньше не сравнивал его воздействие и воздействие сока по интенсивности".

"Мы пытались разобраться, какие факторы играют решающую роль: разовые процедуры в кабинете дантиста либо регулярные диетические привычки. Фруктовые соки на завтрак могут стать серьезной проблемой для людей, пьющих их для здоровья. Кроме обработки зуба фторидным лаком у нас больше нет на сегодняшний день других эффективных инструментов для профилактики повреждения зубов".

В свете вышесказанного стоматологи рекомендуют любителям фруктовых соков помнить, что чем дольше зубы находятся в контакте с кислым, тем более серьезным будет разрушение эмали. У людей, которые медленно потягивают соки в течение 20 минут и более, эрозия зуба будет развиваться быстрее, чем у тех, кто выпивает напиток залпом. Чрезвычайно важно тщательно соблюдать гигиену полости рта: чистить зубы два раза в день с фторсодержащей зубной пастой и посещать дантиста для обработки зубов фторидным лаком по крайней мере один раз в год.

infox.ru