Канадская вакцина против СПИДа успешно испытана на животных

Разработанная в Канаде вакцина против СПИДа успешно прошла испытания на животных и теперь исследователи ожидают разрешения на проверку вакцины на людях. Об этом сообщил в среду в интервью телекомпании Си-Би-Си профессор микробиологии Университета Западного Онтарио Йорг Кан, занимавшийся разработкой вакцины около 20 лет.

"Для нас это очень важный рубеж", - подчеркнул он, добавив, что он ожидает разрешения на от Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США сначала на проверку вакцины на токсичность, а затем - на два этапа клинических испытаний в США.

В первом этапе испытаний - на токсичность - могут принять участие от 40 до 50 добровольцев. Если все три этапа проверки будут успешно пройдены, то, по словам профессора Кана, вакцина будет доступна для использования в течение ближайшего десятилетия.

utro.ru