10 млн грн - на оздоровление детей работников АПК

Правительство выделит из стабилизационного фонда 10 млн. грн. на оздоровление детей работников агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам.

«Мы предложили выделить из стабилизационного фонда 10 млн. грн. На оздоровление детей работников агропромышленного комплекса и специальной сферы села», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, такое решение положительно отразится как на развитии всех секторов сельского хозяйства, так и социальной сферы села.

Министр сообщил, что соответствующий проект решения правительства был согласован со всеми министерствами, и сегодня одобрен на расширенном заседании правительства.