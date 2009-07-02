Небольшая потеря веса повышает шансы на зачатие ребенка

Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) на протяжении трех месяцев исследовали 40 женщин, имеющих лишний вес, у которых не было овуляции. Подопытным было около 29 лет, их индекс массы тела равнялся в среднем 40. В течение двенадцати недель эксперимента они принимали препараты, снижающие вес.

Результаты наблюдения показали, что уменьшение массы тела всего на 5% увеличивает приток крови к матке на 19%. А улучшение циркуляции крови способствует выходу яйцеклетки из яичников и помогает эмбриону закрепиться в матке. Кроме того, улучшение кровообращения снижает уровень мужского гормона тестостерона, концентрация которого у толстых женщин зашкаливает.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что даже незначительное похудение повышает шансы пациенток с ожирением на возобновление овуляции на 30-40%.

compulenta.ru