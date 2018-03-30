О чем не стоит забывать на пляже? Здоровые советы

Отпускной сезон в разгаре. Миллионы людей устремляются в тёплые края, в горячке отдыха не думая о некоторых важных мерах безопасности.

Субтропики противопоказаны при бронхолёгочных заболеваниях

— Влажный морской климат может усугубить течение и спровоцировать обострение бронхолёгочных заболеваний, — предостерегает Юрий Новиков, профессор, завкафедрой пульмонологии РГМУ. — Поэтому в субтропиках (Сочи, юго-восточные районы Европы, Индия, юг Бразилии, Австралия) лучше не отдыхать людям со слабыми лёгкими. Но это не значит, что таким пациентам отдых на море заказан — просто им следует выбирать места с сухим степным климатом (Анапа, Азовское побережье, Рижское взморье, Тунис). Такая поездка улучшит состояние.

Долгие купания

— В морской воде замерзаешь гораздо быстрее, чем в пресной, — поясняет Владимир Остапишин, академик РАМН, директор НИЦ курортологии и реабилитации (г. Сочи). — Исследования показали, что солёная вода обладает большей теплопроводностью и теплоёмкостью — то есть при купании она поглощает больше тепла из тела, и охлаждающий эффект многократно возрастает. В частности, поэтому после морских купаний на теле иногда появляются волдыри — это проявление так называемой холодовой крапивницы.

Отпускной экстрим

Офисные работники, вынужденные коротать год за компьютером, в отпуске стремятся пощекотать себе нервы — покоряют горные вершины, катаются на водных мотоциклах, прыгают с парашютом.

— Увлечение экстремальными видами спорта не позволяет организму полноценно отдохнуть, — считает Юрий Вяльба, руководитель реабилитационного центра «Возрождение». — Чрезмерный расход нервных клеток приводит к психической истощённости — человек чувствует себя усталым, становится раздражительным и легковозбудимым. Не говоря уже о том, что экстремальные виды спорта требуют физической подготовленности — ими нельзя заниматься от случая к случаю. В противном случае отпускной экстрим закончится травмами.

Южное солнце может вызвать аллергию

— Аллергия на солнце — фотодерматит (повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам) — явление довольно распространённое, — рассказывает Анна Стенько, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дерматокосметологии Института косметологии и пластической хирургии. — Она появляется обычно после контакта с солнцем — в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи (обычно на лице, чуть реже — на теле). Фотодерматит, как правило, просыпается во время отдыха в странах с агрессивным солнцем, наиболее подвержены ему люди со слабым иммунитетом. На появление аллергии следует реагировать немедленно — уйти в тень, принять душ или сделать влажные обтирания, выпить как можно больше жидкости и показаться дерматологу.

Отпускные болезни

Простуды и обострения хронических недугов — частое явление. Есть мнение, что болезнь на курорте — признак очищения организма.

— Болезнь — не очищение, а стресс для организма, — не соглашается Александр Карабиненко, профессор РГМУ. — Главная причина отпускных недугов — беспечность. Акклиматизацию из холодного климата в тёплый человек переносит тяжелее, чем миграцию в северном направлении. Первые два дня воздержитесь от купаний и лежите в тени. Вторая причина — психологическая. Резкий переход от напряжённой работы к релаксу приводит к ослаблению иммунитета.

Кстати

Если в отпуск вырваться не удаётся, можно ли полноценно отдохнуть дома? Основные киты отпускной реабилитации — полноценный сон, здоровое питание, свежий воздух и режим дня. Лучше всего силы восстанавливаются на природе, поэтому больше гуляйте. Важен психологический комфорт. Если вам приходится проводить отпуск дома — не нервничайте по этому поводу. Cамые действенные для оздоровления процедуры — водные. Пройдите курс ванн с морской солью (четверть аптечной пачки на ванну).

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