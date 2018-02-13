В аннексированном Россией Крыму лекарства от ВИЧ-инфекции исключили из перечня жизненно необходимых

На полуострове за последние время резко выросло количество ВИЧ-позитивных.

В аннексированном Россией Крыму утвердили новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, в который не вошли лекарства от ВИЧ-инфекции.

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Как сообщает Крым.Реалии, по информации подконтрольного Кремлю Госкомитета по ценам и тарифам Крыма, «перечень лекарств дополнен 60 препаратами и 8 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень препаратов. Среди новинок большую часть составляют противоопухолевые препараты, также противовирусные, антибактериальные, гиполипедимические лекарственные препараты, препараты для лечения сахарного диабета, заболеваний ЖКТ и обменных нарушений… Среди исключенных из перечня – системные противовирусные препараты для терапии ВИЧ, гипогликемический и антиастматический препарат. В список исключений также вошел противоопухолевый препарат моноклональных антител в комбинациях и эстрадиол».

В комитете уточнили, что максимальные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на препараты перечня по ценовым группам составляют: до 50 рублей (примерно 21 грн) – 25%, свыше 50 рублей до 500 рублей (217 грн) – 22%, свыше 500 рублей – 16%.

В Крыму за последние время резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей, сообщил российский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. По данным организации, в августе 2017 года зафиксировано 22 тыс. новых случаев заражения, тогда как в январе их было лишь 16 тыс. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тыс. населения, а в 2016 году – уже 40 случаев на те же 100 тыс.

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По состоянию на октябрь 2017 года в Крыму на диспансерном учете с ВИЧ состояло более 10 тыс. человек, но из них только половина получала антиретровирусную терапию.

За последние 30 лет в Крыму от СПИДа (последняя стадия ВИЧ-инфекции) умерли более 2,5 тыс. человек.