Белый хлеб может привести к сердечным проблемам

Продукты с высоким содержанием углеводов, такие, как белый хлеб, приводят к сердечным проблемам. Учёные Университета Тель-Авива обнаружили, что употребление в пищу продуктов с большим количеством углеводов способствует растяжению плечевых артерий в течение нескольких часов из-за их высокого гликемического индекса. Эластичность артерий в нашем теле является показателем сердечного здоровья, поясняют кардиологи. Внезапное расширение стенок артерий обладает рядом негативных последствий для сердца, в том числе развитием болезней или внезапной смертью.

Израильским врачам впервые удалось в лабораторных условиях рассмотреть процессы, происходящие внутри артерий до, во время и после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. В эксперименте приняло участие 56 добровольцев. В течение четырёх недель одна группа ела кукурузные хлопья, смешанные с молоком, вторая - сахарную смесь, третья - хлебные отруби, а чётвертая группа была контрольной и не изменяла режим питания. Продукты, предоставленные всем трём группам, обладают высоким гликемическим индексом, богаты углеводами и приводят к сильному артериальному стрессу, выяснили клиницисты. Высокий гликемический индекс быстро увеличивает уровни сахара в крови, поэтому потребление таких продуктов чревато сердечным приступом или даже внезапной смертью, предупреждают медики. По их словам, чтобы защитить сердечное здоровье, необходимо в первую очередь исключить из питания белый хлеб, кукурузные хлопья, картофель фри и послащённые содовые напитки. Взамен терапевты советуют чаще есть овсянку, бобовые, орехи, фрукты и овощи, которые имеют низкий гликемический индекс. Тем более что такая диета позволит не набирать лишний вес, а значит будет полезна для сердечных дел, во всех смыслах.

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